Иерусалим, , 13:40 — REGNUM Новое заседание по уголовным делам, связанным с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоится 6 декабря нынешнего года. Об этом 26 июля сообщает общенациональная радиостанция армии обороны страны «Гаалей ЦАХАЛ».

«Следующее слушание пройдёт 6 декабря в 10:00», — говорится в сообщении и добавляется, что глава израильского правительства должен будет при этом предстать перед судом.

Напомним, первое заседание по уголовному делу Нетаньяху в окружном суде Иерусалима состоялось в конце мая текущего года, второе — в июле. При этом глава израильского правительства обвиняется по трем уголовным делам, его подозревают во взяточничестве, мошенничестве и обмане доверия народа.