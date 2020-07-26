Луганск, , 13:40 — REGNUM В Управлении Народной Милиции Луганской Народной Республики издан приказ, в котором «отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня». Приказ был доведен всем подразделениям и до каждого военнослужащего. Об этом 26 июля сообщается в пресс-службе Народной Милиции ЛНР.

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«С 00.01 27 июля 2020 года Народная милиция Луганской Народной Республики готова к выполнению условий дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня», — говорится в заявлении.

В ЛНР выразили надежду на аналогичные действия со сторны правительства и вооруженных сил Украины. В случае нарушения договоренностей украинскими военными, при получении соответствующего приказа, в НМ ЛНР заявили о готовности пресечь действия агрессора.

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Как сообщало ИА REGNUM, о переходе к режиму полного бессрочного прекращения огня с 27 июля также заявили в ДНР.