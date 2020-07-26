Киев, , 13:39 — REGNUM Возле Михайловского собора в Киеве прошла акция, участники которой выразили свое отношение к превращению собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом 26 июля сообщил журналист Андрей Павловский на своем telegram-канале «PavlovskyNews».

Отметим, что участники акции пришли к собору с черными флагами.

«Представители «Христианского народного движения Украины» считают, что константинопольский патриарх Варфоломей отстранился от решения этой проблемы (превращения Собора Святой Софии в мечеть — ИА REGNUM). Протестующие критикуют и руководителя ПЦУ Епифания, который не стал на защиту Святой Софии в Турции», — сообщает журналист.

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«И вряд ли мы с вами когда-нибудь увидим снова не то, что крест над Святой Софией, но даже увидим ее в статусе музея. Человеческие ценности: церковь, все остальное. Мораль, духовность, они как бы уходят на второй план и это плохо», — заявил человек с громкоговорителем, находящийся на площади перед Михайловским собором.

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В завершении акции человек, одетый в костюм диавола «искушал» людей, переодетых в костюмы овец, мешком с надписью «$». У участников представления, переодетых в костюмы овец, на шее висели таблички с надписями «Верховная Рада», «Кабинет министров», «Чиновники», «Церковь». В конце представления «овцы» отобрали у «диавола» мешок с «долларами».

Напомним, так называемая православная церковь Украины (ПЦУ) является объединением украинских раскольников, «легализованных» патриархом Варфоломеем в начале 2019 года. 6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей выдал главе ПЦУ Епифанию так называемый томос об автокефалии.

Ранее представители украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовали от президента Украины Владимира Зеленского дать политическую оценку превращению Собора Святой Софии в мечеть.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подписал указ о передаче храма-музея Святой Софии управлению по делам религии и открытии там исламских богослужений. В пятницу, 24 июля, президент Турции принял участие в первом намазе, который прошел в Соборе Святой Софии.