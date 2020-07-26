26 июля 2020 | Время чтения 4 мин

В Москве произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В этой ситуации особенно выделим позицию бизнеса. В конце концов, погромщики где-то работают. Руководители предприятий могут проявить твердость и пояснить своим сотрудникам, насколько опасно пытаться раскачивать межнациональную ситуацию в России как для самих рабочих, так и для азербайджанского и армянского бизнеса в целом.

Владимир Зорин, , 12:36 — REGNUM



Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

На днях совершилось то, чего ожидать до сих пор не приходилось.

Как сообщили информационные агентства, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В течение дня в пятницу в разных столичных районах произошло несколько новых стычек. Так, в Саларьеве в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными палками и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили погром. Еще несколько стычек произошли в других районах города.

В дело пришлось вмешаться правоохранительным органам. Пресс-служба московского главного управления МВД России заявила, что сотрудниками полиции задержаны лица по подозрению в совершении противоправных деяний. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). По данным главка, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых. В полиции подчеркнули, что будут незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, а также привлекать правонарушителей к ответственности, предусмотренной законом. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством России, для иностранцев может быть установлено временное ограничение на въезд в страну сроком на пять лет.

Жесткие действия правоохранительных органов в отношении участников драк между азербайджанцами и армянами в Москве в эти июльские дни правомерны и оправданы. Особенно опасно то, что — если судить по последней фразе заявления московской полиции — вовлекаются в эти конфликты в основном мигранты и иностранные рабочие. Можно констатировать масштабную попытку перенесения межгосударственного конфликта на российскую почву, которая инспирируется извне. Есть много вопросов в этой связи.

Во-первых, почему вообще произошли эти столкновения? Да, их можно вроде бы объяснить недавними боями в зоне «товузского конфликта» на азербайджано-армянской границе. Однако ничего подобного в Москве не было во время более серьезной «апрельской войны» в районе Нагорного Карабаха в 2016 году. Также добавим, что были и другие конфликты на границах России в постсоветских республиках. Например, можно вспомнить события в Оше между узбеками и киргизами, но они все же не сопровождались аналогичными столкновениями в российских городах.

Так почему же сейчас произошли волнения в российской столице и не является ли это попыткой повлиять на внутреннюю политику России? Устроить конфликт уже в нашей стране, чтобы сковать ее миротворческие и посреднические действия в диалоге между Баку и Ереваном. Это первое. И второе. Не будем все наши трудности объяснять внешним фактором, но в данном случае складывается ощущение присутствия «третей силы», заинтересованной в том, чтобы посредством межнационального конфликта устроить неприятности уже самой России. С чем мы сталкиваемся не впервые, начиная с XIX века, когда одна европейская держава активно провоцировала антироссийские настроения среди народов Кавказа.

В этой ситуации следует отдать должное послам Азербайджана и Армении в России Поладу Бюль-Бюль оглы и Вардану Тоганяну, которые призвали граждан своих стран не поддаваться на провокации и соблюдать российские законы. Тоганян обратился к армянам с призывом: «Не поддавайтесь на провокации, наша цель — удержать наших соотечественников от провокаций». В свою очередь Бюль-Бюль оглы призвал азербайджанцев не нарушать законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Российские армяне и азербайджанцы входят в число десяти самых крупных народов Российской Федерации. Они мирно живут в нашей стране на протяжении сотен лет и вносят весомый вклад в нормализацию отношений между государствами исхода, Азербайджаном и Арменией. Методами народной дипломатии они содействуют разрешению кризиса между двумя дружественными России республиками. Лидеры российских организаций азербайджанцев и армян обратились к своим соотечественникам с призывом не допускать эскалации конфликта. Аналогичные заявления сделали председатель комитета Госдумы России по делам национальностей Валерий Газзаев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и другие.

Провокации должны решительно пресекаться российскими правоохранительными органами. Но это все-таки хирургические действия, направленные на ликвидацию появившегося нарыва. А нужны и превентивные действия, направленные на то, чтобы подобные ситуации не могли появиться. Поэтому руководителям правоохранительных органов следует активнее привлекать представителей национально-культурных организаций, духовенства, лидеров объединений мигрантов, бизнесменов для предупреждения конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий.

Особенно выделим позицию бизнеса. В конце концов, погромщики где-то работают. Руководители предприятий могут проявить твердость и пояснить своим сотрудникам, насколько опасно пытаться раскачивать межнациональную ситуацию в России как для самих рабочих, так и для азербайджанского и армянского бизнеса в целом.

Также считаем важным усилить мониторинг социальных сетей, которые в отличие от средств массовой информации не чувствуют ответственности за свои публикации и нередко способствуют разжиганию страстей.

Автор — председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России, член исполкома Российского общества политологов