Москва, , 13:00 — REGNUM Испытания подводной лодки-носителя для новых российских аппаратов «Посейдон», которые являются ядерными торпедами с ядерной энергоустановкой, проводит ВМФ России совместно с производящим подлодку предприятием. Об этом 26 июля рассказали журналистам в Минобороны России.

«Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также сообщили, что экипаж корабля, на котором в штатном режиме в настоящее время установлен указанный новый российский аппарат, продолжает практическое освоение «Посейдона».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что испытания новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно заканчиваются.