Кронштадт, Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM В Кронштадте в парадном строю прошли малые противолодочные корабли «Уренгой», «Казанец», передает корреспондент ИА REGNUM. Эти корабли нужны для поиска, обнаружения и уничтожения вражеских подлодок. Полная скорость хода кораблей достигает 35 узлов. Сегодня они охраняют водный район Ленинградской военно-морской базы.

Патрульный корабль «Василий Быков» Kremlin.ru

За ними проследовал новейший патрульный корабль «Василий Быков». Это головной корабль серии, который вошел в состав Черноморского флота в 2018 году. Он борется с контрабандистами и пиратами, помогает пострадавшим при морских происшествиях, охраняет корабли при переходе морем, военно-морские базы. Он способен обнаружить движущиеся подводные объекты на расстоянии до 140 км.

Затем в парадном строю проходит корвет «Стойкий», который способен на активные боевые действия в море и уничтожение группировок сухопутных войск на побережье, а также большие десантные корабли «Королев» и «Минск». Они являются основой российского десантного флота: высаживают морских пехотинцев с техникой на любую территорию, берут на борт до 700 тонн техники и грузов, до 225 десантников.

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