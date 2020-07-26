Кронштадт, Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Морской парад на Кронштадском рейде открыт, передает корреспондент ИА REGNUM. Вперед выдвинулась корабельная ударная группа из состава краснознаменной, ордена Нахимова I степени, бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота.

Парадная линия боевых кораблей Kremlin.ru

Возглавил строй гвардейский ракетный катер «Чувашия» проекта «Молния» под командованием Артема Старкова. Ее проход встретили салютным залпом. Это высокоскоростной и маневренный корабль. На нем размещен ударный ракетный комплекс «Москит», который поражает надводные цели на дистанции до 150 км. Аналогов в мире таким сверхзвуковым ракетам со сверхнизкой высотой полета нет.

Следом идут малый ракетный корабль «Пассат» под командованием Владимира Козельцева и малый ракетный корабль «Ливень» под командованием Максима Куликова. Такие корабли отличаются малым водоизмещением, но очень эффективны: уничтожают крупные надводные корабли и десантные группы.

Все малые ракетные корабли таких проектов получали «погодные» имена по традиции, заложенной героическими сторожевыми кораблями времен Великой Отечественной: «Шторм», «Ливень», «Бриз», «Муссон», «Шквал». В итоге за ними закрепилось название «дивизион плохой погоды».

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