Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 июля 2020, 11:46 — REGNUM Морской парад на Кронштадском рейде открыт, передает корреспондент ИА REGNUM. Вперед выдвинулась корабельная ударная группа из состава краснознаменной, ордена Нахимова I степени, бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота.

Парадная линия боевых кораблей
Парадная линия боевых кораблей
Kremlin.ru

Возглавил строй гвардейский ракетный катер «Чувашия» проекта «Молния» под командованием Артема Старкова. Ее проход встретили салютным залпом. Это высокоскоростной и маневренный корабль. На нем размещен ударный ракетный комплекс «Москит», который поражает надводные цели на дистанции до 150 км. Аналогов в мире таким сверхзвуковым ракетам со сверхнизкой высотой полета нет.

Следом идут малый ракетный корабль «Пассат» под командованием Владимира Козельцева и малый ракетный корабль «Ливень» под командованием Максима Куликова. Такие корабли отличаются малым водоизмещением, но очень эффективны: уничтожают крупные надводные корабли и десантные группы.

Все малые ракетные корабли таких проектов получали «погодные» имена по традиции, заложенной героическими сторожевыми кораблями времен Великой Отечественной: «Шторм», «Ливень», «Бриз», «Муссон», «Шквал». В итоге за ними закрепилось название «дивизион плохой погоды».

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