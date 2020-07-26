Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM В настоящее время в современном Военно-морском флоте России есть самые новейшие и уникальные образцы спецтехники и вооружения. Об этом 26 июля заявил президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ Kremlin.ru

«В составе современного Военно-морского флота России — корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники», — сказал глава государства.

Также он уточнил, что уровень оснащенности российского ВМФ постоянно растет и рассказал, что в нынешнем году в его состав войдет 40 кораблей и судов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота, открывая Главный военно-морской парад на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

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