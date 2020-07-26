Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Автор известного письма «Не могу поступиться принципами», которое опубликовали в газете «Советская Россия» в 1988 году и которое впоследствии назвали «манифестом антиперестроечных сил», глава незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева умерла в Санкт-Петербруге на 82-м году жизни. Об этом 26 июля сообщается на сайте партии.

Нина Андреева Vkpb.ru

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Нина Андреева скончалась 24 июля после тяжелой перенесенной ею болезни.

Напомним, Нина Андреева родилась в 1938 году и в 1988 году в газете «Советская Россиия» ее письмо — в то время она была преподавателем ленинградского технологического института — «Не могу поступаться принципами», которое позднее в газете «Правда» назвали «манифестом антиперестроечных сил».

Позднее, с 1989 года она стала руководителем Всесоюзногом общества «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», затем главой Большевистской платформы в КПСС и Организационного комитета по созыву XXIX Чрезвычайного съезда КПСС. С ноября 1991 стала лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.