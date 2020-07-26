Киев, , 12:58 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что прекращение огня в Донбассе будет началом реальной договоренности, «мы начнем идти к миру». Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель», опубликованном 26 июля.

По словам Кравчука, Донецкая и Луганская Народные Республики якобы часто не отвечают за свои обещания и не выполняют то, о чем договариваются с ними или без них.

«Они (представители республик Донбасса — ИА REGNUM) продолжают стрелять. Это люди, которые вне закона, вне международных норм отношений между странами. Они могут действовать как угодно и при любых условиях», — заявил политик, добавив, что так было до этого.

Он также отметил, что если ДНР и ЛНР присоединились к договоренностям (достигнутым Контактной группой 22 июля — ИА REGNUM), то можно поверить, что договоренности станут «прорывом».

«Если прекращение огня произойдет, конечно, я буду праздновать. Это будет начало реальной договоренности, первый шаг и большое дело, мы начнем идти к миру», — заключил он.

Напомним, ранее бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош призвал украинских силовиков из ВСУ, НГУ, СБУ, а также боевиков из националистических батальонов не подчиняться приказам действующей власти. Так Ярош отреагировал на информацию о дополнительных мерах по контролю соблюдения режима прекращения огня, которые были приняты 22 июля на заседании Контактной группы по Донбассу. Данные меры должны вступить в силу завтра, 27 июля.