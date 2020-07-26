Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM Встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главнокомандующим Военно-морского флота страны Николаем Евменовым провел на корабле в Кронштадте президент России Владимир Путин. Кадры встречи были 26 июля показаны в эфире «Первого канала» российского телевидения.

Владимир Путин, Сергей Шойгу и Николай Евменов Kremlin.ru

Главнокомандующий ВС России в настоящее время находится в Санкт-Петербурге, где он принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин совместно с российским министром обороны Сергеем Шойгу в Кронштадте на своем катере обошел парадный строй кораблей ВМФ в Финском заливе перед главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге.