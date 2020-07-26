Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Кронштадте на своем катере обходят парадный строй кораблей ВМФ в Финском заливе перед главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге. Кадры обхода катером главы государства строя кораблей 26 июля показал «Первый канал» российского телевидения.

Владимир Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде Kremlin.ru

Также российский президент и министр обороны РФ приветствуют экипажи кораблей, которые будут принимать участие в торжествах по поводу дня ВМФ России. Номер катера верховного главнокомандующего России — 001, на нем подняты штандарт президент РФ и Андреевский флаг.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота РФ.

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