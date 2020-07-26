Санкт-Петербург, 26 июля 2020, 10:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Кронштадте на своем катере обходят парадный строй кораблей ВМФ в Финском заливе перед главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге. Кадры обхода катером главы государства строя кораблей 26 июля показал «Первый канал» российского телевидения.

Владимир Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде
Владимир Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде
Kremlin.ru

Также российский президент и министр обороны РФ приветствуют экипажи кораблей, которые будут принимать участие в торжествах по поводу дня ВМФ России. Номер катера верховного главнокомандующего России — 001, на нем подняты штандарт президент РФ и Андреевский флаг.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота РФ.

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