Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Исторический ботик Петра I стал одним из первых участников Главного военно-морского парада в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ботик Петра I на десантном катере «Иван Пасько» (фото с репетиции парада) Дарья Драй © ИА REGNUM

Сначала по Неве в сторону Петропавловки, вдоль Адмиралтейской и Дворцовой набережных прошли противодиверсионные катера «Нахимовец» и «Юнармеец Заполярья».

Затем показался исторический ботик, установленный на палубе десантного катера. Его сопроводили офицеры в форме петровских времен, один из них изобразил самого Петра с подзорной трубой в самом боте.

Идею имплементировать ботик основателя русского флота в морские парады поддерживал император Николай I. 3 июля 1836 года был проведен грандиозный смотр Балтийского флота с участием ботика на том же месте, где в 1723 году проводил смотр флота Петр I, в Кронштадте. Тогда Николай I распорядился установить его на корабле «Геркулес».

Этим не исчерпывается историческая часть парада. Мимо трибун также на десантном катере проходят танк Т-34, реактивная установка «Катюша», а позже над Невой пролетит легендарный штурмовик Ил-2, который участвовал в боях в годы Великой Отечественной войны и был восстановлен.

Танк Т-34 на десантном катере (фото с репетиции парада) Дарья Драй © ИА REGNUM

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