Москва, , 09:07 — REGNUM Свой комментарий по поводу призыва экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма «внутреннюю и внешнюю проблему для России» дала 25 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

«У них (официального Киева) получилось превратить Украину в мировую проблему», — приводит ее слова на эту тему РБК.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook предложил сделать из Крыма проблему для России, что, по мнению экс-министра, сможет вернуть Киев контроль над полуостровом.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконно свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.