Лондон, , 09:06 — REGNUM Россия и Китай являются странами, которые якобы активно наращивают вооружение в космосе, что является угрозой для безопасности Великобритании. С таким утверждением выступил 25 июля выступил британский министр обороны Бен Уоллес, его слова приводит газета The Telegraph.

«На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса», — написал глава минобороны страны.

Кроме этого, он подчеркнул, что космос и доступ к нему имеют жизненно важное значение для Британии и обратил внимание на то, что Россия в этом вопросе не одинока.

«Китай также разрабатывает наступательное космическое вооружение», — заявил Уоллес, добавив, что в данный момент обе указанные страны ведут наращивание своего потенциала в данной сфере.

«Такое поведение только подчеркивает важность пересмотра, которое сейчас проводит государство, нашей политики в области внешнеполитической деятельности, безопасности, обороны и развития», — также отметил глава минобороны Великобритании.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны.