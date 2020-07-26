Лондон, , 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в закон о государственной измене могут ввести положение, согласно которому преступником будет считаться всякий, кто присягает на верность иностранному государству и пытается въехать на территорию Соединенного Королевства или же действует непосредственно в стране. Отмечается, что принятие этих поправок станет самым масштабным изменением закона о госизмене с 1695 года.

Издание отмечает, что поводом для пересмотра законов послужил доклад британского комитета по разведке о якобы вмешательстве России во внутреннюю политику Великобритании. Также свою роль сыграло и ухудшение отношений между Соединенным Королевством и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что антироссийскую политику в британском парламенте навязывает проамериканское лобби. По его мнению, Лондон будет готов ужесточить санкции против России, если на это будет готов пойти Вашингтон.

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