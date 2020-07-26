Киев, , 07:46 — REGNUM Россия уже утратила шансы на успех попыток «нормализовать незаконную оккупацию» Крымского полуострова. Об этом 25 июля написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также отметил, что в Крыму якобы «нарастают» нарушения прав людей и милитаризация, что требует усиления давления на Кремль для того, чтоб он завершил так называемую оккупацию и вернул полуостров Украине.

Кулеба напомнил, что 25 июля исполнилось два года от момента провозглашения так называемой Крымской декларации Майкла Помпео.

Читайте также: Ничего нового: в посольстве РФ в США отреагировали на «Крымскую декларацию»

«Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», — пояснил он.

Глава МИД Украины также выразил благодарность в адрес Соединенных Штатов Америки за то, что они несколько дней назад «подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, направив Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная и однажды завершится».

Читайте также: Помпео подтвердил союз и сотрудничество США с Прибалтикой

Напомним, ранее бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин призвал превратить Крым в проблему для Российской Федерации.

Читайте также: Экс-глава МИД Украины предложил создать из Крыма проблему для России

На призыв экс-главы МИД Украины Павла Климкина отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По словам Марии Захаровой, проблемой для всего мира стала сама Украина, пытаясь создать сложности для России.

Читайте также: Захарова отреагировала на призыв Климкина сделать Крым «проблемой для РФ»

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Менее, чем через месяц после этого жители Крыма провели референдум, на котором высказались за воссоединение с Россией. Украина не признает результатов референдума и считает Крым оккупированной территорией.