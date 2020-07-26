Сиэтл, США, , 04:32 — REGNUM Не менее 16 протестующих были задержаны в ходе уличных беспорядков в американском Сиэтле (штат Вашингтон), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что в ходе беспорядков начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В результате этого пострадали трое полицейских. В пресс-службе полиции Сиэтла отметили, что протестующие бросали камни, пиротехнику и бутылки в силовиков. Также полицейские задержали 16 участников уличных беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент США Дональд Трамп принял решение направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью. Тогда не сообщалось, какая по численности группировка силовиков будет направлена в столицу штата Вашингтон.

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