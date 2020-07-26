Тунис, , 01:26 — REGNUM Президент Туниса Каис Саид назначил на должность премьер-министра главу тунисского МВД Хишама Машиши, сообщает агентство Tunis Afrique Presse.

Агентство отмечает, что президент республики поручил новому премьер-министру сформировать правительство Туниса. При этом решение о назначении Саид принял после переговоров с лидерами ведущих тунисских политических партий.

На формирование камбина, согласно законодательству Туниса, у Машиши будет один месяц. Окончательный состав правительства будет утверждаться Ассамблеей народных представителей страны. Если же парламент откажется утвердить состав кабмина, то президент страны получит право распустить парламент и объявить выборы.

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