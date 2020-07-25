Одесса, Украина, , 20:45 — REGNUM Пять кораблей НАТО, которые принимали участие в ежегодных многонациональных учениях Sea Breeze-2020, вошли в порт Одессы 25 июля. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Корабль НАТО в одесском порту Mil.gov.ua

По данным журналистов, румынские и болгарские корветы «Контрадмирал Себастиан» и «Бодрый» первыми пришвартовались на военно-морской базе «Юг». Позже фрегаты Alvaro de Bazan (Испания), F243 Yildirim (Турция) и F222 Regina Maria (Румыния) также прибыли в порт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля на Украине начались двадцатые международные военные учения Sea Breeze, которые продлятся семь дней. Среди участников — ракетный эсминец типа USS Porter класса Arleigh Burke.

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