Москва, , 20:29 — REGNUM Заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Крым надо превратить в «проблему для России», прокомментировала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, Украина сама стала проблемой для всего мира, пытаясь создать сложности для РФ.

«У них (властей Украины) получилось превратить Украину в мировую проблему», — сказала дипломат РБК.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля бывший глава МИД Украины Павел Климкин на странице в соцсети Facebook предложил сделать из Крыма «проблему для России».

Читайте также: Экс-глава МИД Украины предложил создать из Крыма проблему для России