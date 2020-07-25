Стамбул, Турция, , 19:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж провели переговоры за «закрытыми дверями» в Стамбуле. Об этом сообщает в субботу, 25 июля, Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, встреча политиков прошла во дворце «Вахдеттин».

Информации о том, какие темы обсудили лидеры двух стран, пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Главной темой осуждения лидеров двух стран стало развитие ситуации в Сирии и Ливии.

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