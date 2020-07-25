25 июля 2020 | Время чтения 7 мин

Чтобы остаться у власти Вучич готов не только предать Косово и Метохию, но и навсегда разорвать братские отношения между сербами и русскими. Именно поэтому, предотвращая предательство Вучича, Россия защищает не только существующий международный правовой порядок, но и свою дружбу с Сербией и сербским народом

Младжан Джорджевич, , 19:36 — REGNUM Я давно на этом сайте, а еще дольше в беседах с моими русскими друзьями, предупреждаю о том, что президент Сербии Александар Вучич готовит то, что в тексте, опубликованном в День Победы, я назвал «Джукановичевским поворотом»: переход от своей ложной русофилии к открытой, нескрываемой русофобии, подобный тому, который сделал президент Черногории Мило Джуканович, отвернувшись от многовековой российско-черногорской дружбы и приведя Черногорию в НАТО.

Сербия

Такие выводы основаны на процессах, которые более чем очевидны в сербском обществе, особенно в сербских патриотических кругах среди тех, кто понимает Россию и действительно защищает дружбу наших народов. В последние несколько месяцев этот внешнеполитический курс резко ускорился, и открытая антироссийская кампания в средствах массовой информации, близких к правящей Сербской прогрессивной партии и Александару Вучичу, становится все яснее.

В основном, хотя и не исключительно, речь идет о желтой прессе, неофициальным главным редактором которой является советник Вучича, Владимир Беба Попович — общий знаменатель Вучича и Джукановича. Исторически ситуация очень сильно напоминает начало 1948 года и подготовку к знаменитому «нет» Иосипа Броза Тито, которое ознаменовало начало холодного конфликта между комунистической Югославией, с одной стороны, иСталиным, СССР (до того момента самым важным партнером во внешней политике) и всем Коминформом, с другой.

Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле «Шпион из российского посольства», в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобывербует и покупает конфиденциальную информацию у «одного сербского офицера».Проправительственные таблоиды в Сербии сразу же начали сравнивать ситуацию с «черногорским государственным переворотом», попытка которого якобы произошла в 2016 году, когда некие"российские разведчики» были обвинены в заговоре с целью убийства Джукановича. Вучич никогда не подтвердил и не опроверг подобные обвинения в счет России, но со временем это дело было забыто.

Всего несколько дней спустя, перед визитом Вучича в Сочи и беседой с Владимиром Путиным, те же самые таблоиды сообщили, что известный российский журналист и депутат Госдумы Евгений Примаков-младший во время интервью с Вучичем для его передачи «Международное обозрение"якобы «предложил президенту Сербии сформировать правительство» с лидерами оппозиции (среди имен которых было упомянуто и мое). По доводам газет, Вучич тут же прервал Примакова и едва ли не выгнал его из офиса. Сам Вучич не только не отрицал эти обвинения, но даже подтвердил их в интервью телеканалу Б92 в начале июня.

Пропаганда, направленная против Евгения Примакова, а через негои против России, продолжилась и после того, как появилась информация, что он может сменить Элеонору Митрофанову на посту главы Россотрудничества. Тогда в сообщениях СМИ говорилось о том, что «Россия против независимой политики Александра Вучича», так как «друга сербской оппозиции"назначает на должность директора организации, которая якобы «финансирует демонстрации в странах по всему миру, где интересы России находятся под угрозой». Такие обвинения более чем беспочвенны, потому что каждый, кто хоть что-то знает о России и о том, как работает официальная российская политика, знает, что Россия этим принципиально не занимается, особенно в такой дружественной стране, как Сербия. Однако это не помешалонаступлению новой волны антироссийской истерии в сербских СМИ, обвиняющих Россию в угрозе независимости Сербии и ее европейского пути. Ерунда.

Антироссийская пропаганда не прекращалась даже во время «первой волны» коронавируса, хотя она была не столь очевидной. Первым сигналом для российской стороны стало получениеСербиейроссийской гуманитарной помощи. В то время как Вучич лично благодарил всех мировых лидеров за помощь словами о том, что они «братья» и «друзья», имя Владимира Путинаон даже не упомянул, хотя Россия направила в Сербию 11 самолетов гуманитарной помощи и большое число врачей и военных экспертов, которые дезинфицировали объекты по всей Сербии. Он даже не встретил их в аэропорту, а направил туда Анну Брнабич, сербского премьер-министра нетрадиционной сексуальной ориентации. Как будто этого было недостаточно, во время действия комендантского часа на государственном телевидении Сербии РТС несколько раз был показанантипутинский фильм Виталия Манского «Свидетели Путина».

Что Вучич сделал для российских интересов и как это ничего?

Под эту волну антироссийской истерии попал даже посол России Александр Боцан-Харченко. Сначала в начале мая ему пришлось отрицать неверно истолкованные утверждения из интервью, которое он дал старейшей ежедневной газете в Сербии «Политика», о том, что Россия якобы согласится изменить Резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая определяет Косово и Метохию как составную часть Сербии. Потом, меньше двух месяцев спустя, он и сам был предметом нападок со стороны сербской газеты «Сербский телеграф».

После недавних протестов против повторного введения комендантского часа с целью борьбы с коронавирусом, началась самая открытая антироссийская кампания за последние 20 лет в Сербии. Почти не было СМИ, ни телевидения, ни газеты, которые бы не сообщали о предполагаемом участии России в организации насильственных акций протеста в Белграде. Даже заместитель мэра Белграда Горан Весич назвал меня одним из главных организаторов этих акций протеста, что на самом деле абсолютная чепуха. Однако это послужило поводом для многих таблоидовопубликовать целую серию абсурдных обвинений против выдающихся русских людей, настоящих друзей Сербии и сербского народа, из-за их предполагаемой причастности к организации протеста.

«Сербский телеграф» пошел дальше всего, включив в состав «глубинного государства России, которое хочет свергнуть Александра Вучича за спиной у Путина» даже Светлану Медведеву, супругу бывшего премьер-министра и президентаРоссии Дмитрия Медведева, Леонида Решетникова, директора фонда «Двуглавый орел"и экс-директора Российского института стратегических исследований, упомянутого выше Евгения Примакова, и даже Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. После опровержения этой информации со стороны Боцан-Харченко, главный редактор «Сербского телеграфа» Милан Ладжевич закричал о том, что российское посольство хочет подавить свободу слова в Сербии, и отправился на проправительственное телевидение Пинк, где вместе с бывшей женой Вучича, журналисткой Ксенией Вучиччуть ли не обвинил Россию в вызывании агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.

Ответ на вопрос, почему именно сейчас в Сербии происходит антироссийская истерия и еще в таком виде, очень прост: причина — продолжение переговоров между Белградом и Приштиной о статусе Косово и Метохии. В большинстве СМИ, как сербских, так и албанских и европейских, уже открыто говорится о том, что переговоры по соглашению о всеобъемлющей нормализации отношений близки к завершению, что позволило бы так называемому Косово получить право на членство в ООН даже без прямого признания Сербией (как, например, складывались отношения между двумя Германиями). Поскольку такой акт был бы актом предательства Сербии, вразрез с Конституцией нашей страны и РезолюциейСБ 1244, Вучич стал отдаляться от России, какот единственного гаранта их сохранения в настоящий момент.

Позиция России по этому вопросу очень ясна и несколько раз публично повторялась министром иностранных дел Сергеем Лавровым и постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым: решение вопроса возможно только в рамках Резолюции 1244 и должно быть подтверждено Советом безопасности. Поскольку этот ответ — не тот, которого хотел бы добиться Вучич, теперь он, как и Мило Джуканович, ищет наиболее безболезненный для себя способ разрушить многовековую дружбу между Сербией и Россией и, что более важно, сербским и русским народами. Другими словами, радитого, чтобы остаться у власти Вучич готов не только предать Косово и Метохию, но и навсегда разорвать братские отношения между сербами и русскими. Именно поэтому, предотвращая предательство Вучича, Россия защищает не только существующий международный правовой порядок, но и свою дружбу с Сербией и сербским народом.