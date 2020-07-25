25 июля 2020 | Время чтения 7 мин

Дмитрий Вальдман, , 19:20 — REGNUM За многочисленными проблемами современной международной и российской жизни малозамеченной осталась проблема массового закрытия очной, очно-заочной и заочной форм обучения для российских соотечественников в школах при посольствах России за рубежом.

Пустой класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Понятно, что очная форма обучения детей соотечественников в школах при посольствах (то есть посещения ее во все дни недели) востребована мало: дети должны получать образование по стандартам той страны, где вместе с родителями они в настоящее время проживают. Заочная форма обучения насыщена по формальному содержанию, но выхолощена по человеческой сути, хотя дело образования — это живое дело, требующее заинтересованного личного общения учителя и ученика. С учетом сказанного наиболее востребованной является очно-заочная форма обучения, которая в условиях, например, Франции выражается в возможности в дополнение к обучению через интернет посещать русскую школу один раз в неделю для общения с учителями и, что тоже очень важно, своими сверстниками — детьми посольской школы. Продолжение именно этой формы обучения и оказалось сегодня под особой угрозой.

Принятое в Москве решение поступить с детьми соотечественников таким жестоким образом вызвало у нас, их родителей, честно говоря, оторопь. Мы уже не говорим о себе, но дети! Всё ведь было нормально долгие годы. Например, у нас во Франции дети соотечественников ходили в посольскую школу по средам, все другие дни недели обучаясь во французских школах. И это был такой важный для них день! Это был день общения с родной культурой!

Здание посольства России во Франции Fred Romero

Почему же происходит то, что происходит? Видимо, причина тут в том, что в текущем году был принят закон, делающий образование для соотечественников в российских школах за рубежом бесплатным. Раньше мы платили за него, и всё было в порядке. Но не может же быть так, что, принимая этот закон, российские законодатели не продумали финансовое обеспечение того решения, которое они приняли?

Что же мы имеем сегодня? Школы при посольствах в Риме, Лондоне и Брюсселе очно-заочную форму обучения для соотечественников уже закрыли. Близка она к закрытию во Франции и Японии, но, несмотря на жёсткое давление на родителей с целью добиться от них «добровольного» отказа от личного посещения школы их детьми, мы продолжаем борьбу. А вот, например, в школах при посольствах в Женеве, Праге и Бухаресте положение относительно спокойное, никто ничего сокращать не собирается.

Отдельно скажу о положении в Латвии, Литве и Эстонии. Там, в принципе, в каждом городе существуют местные школы с русским языком обучения (билингвальные), но власти из года в год сокращают процент часов преподавания на русском. Да и объяснять разницу между, скажем, эстонским образованием на русском и российским образованием, уверен, не нужно. Тем не менее школ при посольствах, как это ни удивительно, там нет вовсе!

Конкретизирую теперь сказанное выше на примере, наиболее хорошо известном мне: примере школы при Посольстве Российской Федерации в Париже. Здесь планируется отчислить из школы 229 детей!

Начиная с 20 мая, когда нам об этом было объявлено, экстренно созданный Родительский комитет очно-заочной и заочной форм обучения обратился последовательно с петициями к послу А. Ю. Мешкову, начальнику управления школ МИДа А. А. Ушакову, министру иностранных дел России С. В. Лаврову. Мы также написали письма председателям профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации В. А. Никонову, Л. И. Калашникову, К. И. Косачеву, а также к председателю фракции партии «Справедливая Россия» Государственной думы С. М. Миронову.

Посол России во Франции Алексей Мешков Υπουργείο Εξωτερικών

Направлено нами было обращение и в Администрацию Президента на имя Президента России В. В. Путина.

Все обращения, отправленные к представителям исполнительной ветви власти, включая Президента России, были перенаправлены в МИД на господина А. А. Ушакова. Он во всех случаях ответил однообразными отписками. Наши дополнительные обращения в Минобразования, а также уполномоченному по правам ребенка госпоже А. Ю. Кузнецовой также оказались в МИДе.

Реакция законодателей отличалась по сути. Большинство вышеупомянутых председателей комитетов и фракций выразили глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся с осуществлением права детей соотечественников на получение российского образования, и отправили депутатские запросы лично на имя С. В. Лаврова. Впрочем, было бы совсем не понятно, если бы она была иной: в конце концов, они только что проголосовали за поправку к Конституции России, гласящую, что «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности» (ст. 69. п.3).

К сожалению, однако, несмотря на все эти действия, к настоящему времени ситуация с получением детьми соотечественников образования в школах при посольствах остаётся столь же драматичной. В этой связи по итогам контактов между родительскими комитетами многих стран было принято решение создать Международный родительский комитет (МРК) в виде платформы, открытой для заинтересованных родителей всех школ при Посольствах России (таких школ насчитывается по всему миру 85).

23 июля мы провели онлайн пресс-конференцию (мне было поручено быть её модератором), посвящённую этим проблемам, в которой приняли участие делегаты родительских комитетов русских школ из Японии, Франции, Чехии, Швейцарии, Египта и Латвии. В Латвии, напомню, посольской школы нет, хотя вопрос о её открытии безуспешно обсуждается уже четверть века!

Итак, мы имеем дело с очень серьёзной проблемой, и это не только наша, родителей, проблема, это проблема всей политики России в отношении соотечественников за рубежом. Нас поддерживают многие специалисты в области образования, политики, журналисты из самых разных стран. В Европе нас поддержала известный евродепутат и правозащитник Татьяна Жданок. Слова поддержки мы получили и от председателя Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, Михаила Дроздова. Он заявил: «В ВКСРС убеждены, что необходимо не только сохранять имеющиеся в настоящее время формы обучения, но и расширять их. Это касается не только Франции, но и других стран, где проживают российские соотечественники».

Надо сказать, что помимо упомянутой мной недоработки с недостаточным выделением бюджетных средств для подкрепления новой поправки к федеральному закону о бесплатности образования для соотечественников, среди причин массового закрытия различных форм образования для детей соотечественников по всему миру есть и другие. Так, например, в посольстве России в Токио восторжествовала банальная линия разделения детей на детей посольских работников и «иных»: там дети соотечественников вытесняются даже с очной формы образования. Есть и примитивное непонимание чиновниками МИДа (говорю об этом по контактам с господином Ушаковым и директором школы в Париже И. А. Шапошниковой) эффективности и важности очно-заочной формы образования для наших детей.

Насколько мы понимаем, в настоящее время готовится новый приказ по посольским школам о формах дальнейшей работы.

Возможно, в нём восторжествует «японский» вариант, то есть полное упразднение очно-заочной и заочной форм обучения и отчисление непосольских детей с очной формы обучения. Другими словами, произойдёт поражение в правах соотечественников по части их доступа к российскому образованию (это, кстати говоря, был один из лейтмотивов проведённой нами пресс-конференции). Такое развитие событий станет драмой, причем, уверен, не только для нас, родителей, и наших детей, но и для всей политики России в отношении соотечественников за рубежом.

Хочется надеяться, однако, что верх возьмёт «женевско-пражский» вариант, то есть сохранение очной и заочной форм и расширение очно-заочной формы до двух дней и шести уроков в неделю.

Наши дети хотят оставаться в поле российского образования, и это не только их и наше, их родителей, право — это важнейшее дело для самой России, для присутствия русской культуры в мире! От всех, кто в этом заинтересован, мы ждём поддержки.

Дмитрий Вальдман — представитель Международного родительского комитета, Париж