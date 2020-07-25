Калининград, , 19:22 — REGNUM Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в ходе плановых полётов отработали обнаружение и уничтожение имитирующих самолёты условного противника воздушных мишеней управляемыми ракетами «воздух-воздух». Об этом 25 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Экипажи отрабатывали поставленную учебную задачу, завершающуюся пуском боевых ракет, как одиночно, так и в составе пары истребителей. Боевые стрельбы проводились и в дневное, и в ночное время.

Мишенями для пилотов служили светящие авиационные бомбы САБ-250, постановку которых «в виде гирлянды со светящимися элементами» обеспечили фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации Балтийского флота.

В сообщении ведомства особо отмечается, что все учебно-тренировочные полёты и пуски боевых ракет «проводились в чётко обозначенном районе воздушных стрельб — над морским полигоном Балтийского флота».

Командованием ещё до начала выполнения учений своевременно были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности местного населения, воздушных судов и надводных кораблей. В том числе район морского полигона, где проводились стрельбы, был объявлен временно опасным для движения воздушного и морского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее войска Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России вернулись в пункты дислокации после выполнения дополнительных задач по проверке боеготовности.

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