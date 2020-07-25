Москва, , 18:40 — REGNUM Делегацию России на предстоящих экспертных консультациях с США по стратегической стабильности, которые пройдут в Вене, возглавит замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев. Об этом 25 июля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Российскую делегацию возглавит заместитель директора ДНКВ Владимир Леонтьев», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Вене за закрытыми дверями прошли очередные переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями между Россией и США.

РФ представляла делегация во главе с Сергеем Рябковым, а американскую сторону возглавлял спецпредставитель Вашингтона по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. В настоящее время согласовываются сроки нового раунда российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

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