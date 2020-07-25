Киев, , 18:17 — REGNUM Среди первых стран, которые смогут купить вакцину от коронавируса, должна быть и Украина. Об этом 25 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерах для предотвращения распространения коронавируса.

«Вакцину изготавливают уже в нескольких странах, — сообщил Зеленский, заявление которого обнародовал Офис президента Украины. — …Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину».

По его словам, за вакциной «весь мир выстраивается в очереди», поэтому на Украине должны «думать об этом уже сейчас».

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил, что за минувшие сутки в стране зафиксировали 1106 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: За сутки на Украине выявили 1106 новых случаев заражения коронавирусом