Пекин, , 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне. Об этом 25 июля заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Генеральное консульство КНР в Хьюстоне WhisperToMe

Дипломат напомнил, что здание генконсульства КНР в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства и государственной собственностью Китая.

«Китай выразил решительный протест за насильственное вторжение американской стороны на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне», — сказал Вэньбинь, слова которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Напомним, ранее сообщалось, что группа неизвестных взломала заднюю дверь генконсульства Китая в Хьюстоне и проникла в помещение. Инцидент произошёл сразу после вступления в силу распоряжения администрации США о закрытии китайского представительства.

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