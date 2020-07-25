Копенгаген, , 16:14 — REGNUM По данным немецкой радиостанции NDR Info, суда-трубоукладчики не могут приступить к завершающей фазе прокладки газопровода «Северный поток — 2» якобы из-за нереста трески.

Треска (сс) Vladislav Bezrukov

Сообщается, что датские власти категорически запретили любые строительные работы в своих водах вплоть до конца сентября. Якобы в это время прокладка труб будет мешать нересту трески.

Примечательно, что 22 июля в Данию приезжал государственный секретарь США Майк Помпео. Он встречался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод. Помпео подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.

Напомним, что Вашингтон считает своим долгом во что бы то ни стало не допустить завершения строительства «Северного потока — 2». Газопровод должен был быть завершен ещё в 2019 году, однако санкции США привели к тому, что все строительные компании в страхе разбежались. России пришлось модернизировать специальные корабли, которые могут прокладывать трубы по дну моря и гнать их через половину земного шара к месту строительства, чтобы самостоятельно завершить прокладку. Но и теперь Дания, которая последней выдала разрешение на прокладку газопровода, пытается всячески оттянуть возобновление прокладки.

При этом США готовят новые санкции против «Северного потока — 2».