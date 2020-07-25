25 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Постановка Россией на вооружение перспективных систем «Буревестник» и «Посейдон» обесценивает стратегические планы США, связанные с попыткой нанести первыми упреждающий удар и избежать ответно-встречного ядерного удара со стороны России.

Владимир Васильев, , 17:35 — REGNUM В Сенате США 21 июля 2020 года состоялась встреча со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Обсуждался вопрос возможного утверждения Биллингсли на должность заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Запуск крылатой ракеты «Буревестник» Цитата из видео Министерства обороны России

В ходе своего выступления перед американскими сенаторами Маршалл Биллингсли, в частности, заявил следующее:

«Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет (она) создавать во время полёта. Нет никакой логики, которая бы оправдывала (существование) этих систем Судного дня. Я прямо говорил своим российским партнерам, что это расходование огромных средств, и что им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки».

Ранее, 3 июля 2020 года, Биллингсли написал на данную тему в своём Twitter: «Мы неоднократно предупреждали, что «Посейдон» и «Буревестник» — ужасные системы. России должна отложить эти проекты. Большая трата денег».

Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» Цитата из видео Министерства обороны России

Следует заметить, что данные системы относятся к новейшим российским разработкам в сфере стратегических вооружений. Совершенно очевидно, что именно выдающиеся боевые характеристики этого оружия, а не их гипотетический вред экологии и «большая трата денег» российского бюджета беспокоят военно-политическую элиту США.

Крылатая ракета 9M730 «Буревестник», несущая ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность полёта за счёт наличия ядерной энергетической установки. Это низколетящая малозаметная ракета с непредсказуемой траекторией полёта и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» Цитата из видео Министерства обороны России

С точки зрения тактики применения «Буревестника» неограниченная дальность полёта позволяет нанести удар данной ракетой по континентальной части США с любого направления. Фактически «Буревестник» может просто облететь позиционные районы противоракетной обороны США и гарантированно поразить назначенную цель.

Таким образом, в данном случае получается как раз наоборот: все усилия Вашингтона по созданию ПРО оказываются «большой и напрасной тратой денег». По последнему отчёту Счётной палаты США, только с 2002 по 2018 финансовый год Агентство по противоракетной обороне США потратило около 152 миллиардов долларов, на период с 2019 по 2023 финансовый год Агентством запрошено финансирование в размере около 47 миллиардов долларов.

В целом же программа противоракетной обороны США развивается уже более пятидесяти лет. При этом достигнуты весьма скромные результаты. Американские эксперты даже не дают гарантий, что система ПРО США способна перехватить баллистические ракеты Северной Кореи. Что уж тут говорить про российские МБР. А по «Буревестнику» вообще нет никаких шансов.

По мнению зарубежных экспертов, создание ракеты с ядерной силовой установкой произведёт революцию в ракетостроении. Ранее канал CNBC со ссылкой на свои источники в американской разведке сообщил, что постановка российской крылатой ракеты 9M730 «Буревестник» на вооружение возможна в 2025 году.

Теперь остановимся на «Посейдоне». Российская многоцелевая океанская система «Посейдон» включает в себя атомные подводные лодки-носители и подводные беспилотные аппараты «Посейдон» с ядерной силовой установкой. Предполагается развернуть четыре таких АПЛ: две в составе Северного флота и две в составе Тихоокеанского флота. Каждая подлодка будет нести до восьми «Посейдонов».

Океанская многоцелевая система «Посейдон» Цитата из видео Министерства обороны России

Подводный аппарат «Посейдон» представляет собой межконтинентальную ядерную подводную автономную торпеду с ядерной силовой установкой. Данная торпеда имеет дальность хода до 10 тысяч километров. Глубина погружения — 1 километр, скорость хода на такой глубине — 200 километров в час. Одной такой торпеды достаточно для уничтожения авианосной ударной группы.

В открытых источниках указывалась мощность ядерной боевой части «Посейдона». Она достигает 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Удар такой торпедой по океанскому побережью США вызовет гигантское цунами, которое распространит радиацию на сотни километров суши и моря, что сделает данные территории на десятилетия непригодными для жизни. Дело в том, что около 70% инфраструктуры, административных и промышленных центров, населения Соединённых Штатов расположены именно на побережье океана.

От «Посейдона» нет защиты, и её нельзя будет создать в ближайшем и в отдаленном будущем. Недаром западные эксперты назвали данное оружие торпедой «Судного дня».

Кстати, в США это хорошо понимают. Тот же Маршалл Биллингсли 21 мая 2020 года в ходе видеоконференции с вашингтонским Гудзоновским институтом (Hudson Institute) отметил, что применение российской ядерной торпеды «сделает города радиоактивно непригодными для жизни остатков цивилизации».

Российская многоцелевая океанская система «Посейдон» должна быть полностью развёрнута не позднее 2027 года. С точки зрения стратегии и тактики «Посейдон» — это асимметричный ответ на создание Соединёнными Штатами системы противоракетной обороны.

Следует заметить, что у США даже при условии создания подобного оружия нет возможности нанести России сопоставимый ущерб, т. к. наши административные и промышленные центры, подавляющая часть населения находятся не на побережье, а в глубине территории.

Обобщение изложенной информации позволяет сделать вывод, что постановка Россией на вооружение перспективных систем «Буревестник» и «Посейдон» прежде всего обесценивает стратегические планы США, связанные с попыткой нанести первыми упреждающий удар и избежать ответно-встречного ядерного удара со стороны России. В конечном итоге это снижает риски применения ядерного оружия и работает на поддержание стратегического паритета между РФ и США.

Соответственно, отказ Российской Федерации от данных систем оружия является нецелесообразным, и данный факт приобретает особое значение в условиях выхода Соединённых Штатов практически из всех договоров по контролю над вооружениями.