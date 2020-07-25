Стамбул, Турция, , 16:02 — REGNUM Власти Турции, которые не позволят «ущемлять собственные интересы», не претендуют на территории или природные ресурсы других стран. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 25 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле.

Глава государства подчеркнул, что Анкара намерена защищать права и интересы народа и государства «на суше, на море и в воздухе».

По его словам, «определенные круги», ожидающие ослабления позиций Турции на фоне нападок в ее адрес, уже разочарованы.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в первой исламской молитве в соборе Святой Софии, которому по решению Анкары был возвращен статус мечети.

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