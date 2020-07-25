Минск, 25 июля 2020, 16:07 — REGNUM Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которому центральный комитет Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты и который накануне прибыл в Москву, рассказал, что его основной задачей является «показать миру» кем на самом деле является действующий президент постсоветской республики Александр Лукашенко. Об этом политик заявил 24 июля в интервью телеканалу «Дождь».
По мнению Цепкало, самое главное, что было сделано — миру было показано «истинное нутро» белорусского главы государства.
Белорусский политик также заявил, что представляет себе, как на президента Белоруссии будет смотреть президент России Владимир Путин после того, как Лукашенко «нарисует себе голоса».
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Напомним, ночью 23 июля Валерий Цепкало вместе с двумя детьми покинул Белоруссию и выехал в Москву. После прибытия в Москву он рассказал, что был вынужден покинуть Белоруссию, так как ему стало известно о готовящемся аресте. Также он сообщил об угрозе изъятия детей из семьи.