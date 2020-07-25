Минск, , 16:07 — REGNUM Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которому центральный комитет Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты и который накануне прибыл в Москву, рассказал, что его основной задачей является «показать миру» кем на самом деле является действующий президент постсоветской республики Александр Лукашенко. Об этом политик заявил 24 июля в интервью телеканалу «Дождь».

По мнению Цепкало, самое главное, что было сделано — миру было показано «истинное нутро» белорусского главы государства.

«Мы его раздели и смогли сделать его в глазах всего белорусского общества, всего белорусского народа изгоем… Сейчас моя основная задача, раз я оказался в таких условиях, за пределами Беларуси. Моя задача — показать миру, кто он такой на самом деле, и сделать его изгоем для всего мирового сообщества», — отметил он.

Белорусский политик также заявил, что представляет себе, как на президента Белоруссии будет смотреть президент России Владимир Путин после того, как Лукашенко «нарисует себе голоса».

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Напомним, ночью 23 июля Валерий Цепкало вместе с двумя детьми покинул Белоруссию и выехал в Москву. После прибытия в Москву он рассказал, что был вынужден покинуть Белоруссию, так как ему стало известно о готовящемся аресте. Также он сообщил об угрозе изъятия детей из семьи.