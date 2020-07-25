Киев, , 16:04 — REGNUM В июне 2020 года пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заработала больше своего начальника, сообщило 25 июля информационное агентство «Украинские новости».

Юлия Мендель President.gov.ua

Журналисты получили ответ от государственного управления делами, в котором сказано что Мендель получила в июне 46,2 тыс. гривен или $1657, а Зеленский — 28 тыс. гривен или чуть больше $1 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский суд закрыл дело в отношении Зеленского, сославшись на то, что президент Украины неподсуден, пока выполняет свои обязанности.

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