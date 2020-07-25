Симферополь, , 15:07 — REGNUM Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Российской Федерации Александр Молохов прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Крым надо превратить в «проблему для России».

Напомним, что на своей странице в социальной сети Facebook бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что наступают «крымские дни». Он также напомнил, что 23 июля была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказСШАпризнавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Климкин заявил, что «надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».

Молохов отметил, что Климкин давно вышел в тираж и является третьесортным политиком даже по меркам Украины. Все его предложения могут создать проблемы разве что для Киева.

«Климкин на сегодня является вышедшим в тираж третьесортным политиком даже по меркам Украины. Его предложения если и могут создать какие-либо проблемы, то только для Киева», — сказал Молохов.

Также он подчеркнул, что для большинство граждан России возвращение Крыма всегда будет являться предметом гордости, а проведение каких-то аналогий между ситуацией в Прибалтике и в Крыму выглядят смехотворными.