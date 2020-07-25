Кишинёв, , 15:03 — REGNUM Кандидат в президенты Молдавии от партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что не является антироссийским кандидатом в президенты Молдавии, а является антикоррупционным кандидатом и желает представлять интересы честных людей. Об этом политик заявила 24 июля в эфире программы «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале RTR Moldova.

«Я не иду в этой кампании как антироссийский кандидат. Я иду в этой кампании как антикоррупционный кандидат и кандидат про честных людей. То есть я хочу… представлять, я хочу работать на честных людей в этой стране», — заявила Санду.

Она также пояснила, почему когда она в 2019 году возглавляла молдавское правительство, у нее не состоялся визит в Москву.

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«Почему я не была в Москве (когда была премьер-министром Молдавии — ИА REGNUM). Приглашение было. И была и договоренность, что я буду в Москве 8 октября [2019 года — ИА REGNUM]. И за несколько дней до 8 октября господин посол России позвонил министру Попеску (министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в правительстве Санду) и сказал: «к сожалению мы не можем принимать госпожу Санду 8 октября, мы скажем другую дату позже». И после этого мы спрашивали, какая другая дата, нам никто не отвечал… И после того, что произошло с правительством, мы можем только догадаться, что в Москве уже знали, что правительство не продержится долго и поэтому они уже не захотели другую дату назначить», — подытожила она.

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Напомним, Майя Санду была премьер-министром Молдавии с 8 июня по 12 ноября 2019 года.