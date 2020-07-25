Афины , , 11:50 — REGNUM Реакцию властей Греции на первый намаз, проведенный в превращенном из музея в мечеть храме Святой Софии в Стамбуле, и связанную с этим акцию в Салониках, в ходе которой был сожжен турецкий флаг, осудил глав МИД Турции Хами Аксой. Соответствующая запись 25 июля размещена на странице турецкого министра в соцсети Twitter.

«Мы решительно осуждаем то, что греческое правительство и парламент провоцируют общественность и публично разрешают сжигать наш славный флаг в Салониках», — говорится в сообщении Аксоя.

Также в нем указывается, что Греция снова показала «свою враждебность к исламу и Турции», использовав как предлог для этого передачу храма Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.

Кроме этого, глава МИД Турции сравнил власти Греции с «капризным ребенком», впавшим в истерику из-за данного решения турецких властей и указал, что «эти националистические головы не смогли извлечь уроков из истории».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что превращение храма Святой Софии в — это не проявление силы, а доказательство слабости Турции, которая таким образом нарушает спокойствие, бросает вызов суверенитету Греции и Кипра и оскорбляет культуру XXI века.

Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче храма-музея Святой Софии управлению по делам религии и открытии там исламских богослужений.

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