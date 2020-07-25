Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Спутниковые снимки военных объектов Ливии, на которых якобы запечатлена российская военная техника в данной стране, которая якобы принадлежит участвующей в военных действиях там российской ЧВК «Вагнер», опубликовало 25 июля на своей странице в соцсети Twitter Африканское командование ВС США.

К размещенному в аккаунте Африкома США сообщению прикреплены черно-белые размытые фотографии, на которых запечатлены силуэты военной техники, и невозможно разобрать, что там точно изображено.

https://twitter.com/USAfricaCommand/status/1286639971642875904

При этом утверждается, что на снимках запечатлены позиции российских специалистов ЧВК «Вагнер» в Сирте и авиабазе Аль-Хадим, расположенной неподалеку от Бенгази, и уточняется, что тут якобы сфотографированы российские бронеавтомобили «Тигр», ЗРПК «Панцирь-С1», военно-транспортные самолеты Ил-76 и бомбардировщики Су-24.

«Россия продолжает играть бесполезную роль в Ливии, поставляя материалы и оборудование группе Вагнера», — говорится в сообщении Африкома и утверждается, что ЧВК «Вагнер» якобы продолжает участвовать в наземных и воздушных операциях в Ливии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не ставила ни на одну из сторон конфликта в Ливии, работа со всеми ливийскими политическими силами продолжается и сейчас.