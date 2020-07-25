Токио, , 11:11 — REGNUM Согласно опросу, 81,4% японских компаний в Гонконге обеспокоены последствиями принятия закона о национальной безопасности, сообщает японская газета Mainichi. Опрос был проведен Генеральным консульством и Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO). На вопросы ответили 304 японские компании из разных сфер деятельности, включая торговлю, финансы и транспорт.

Опрос показал, что среди компаний, выразивших волнение относительно нового закона, 70,5% обеспокоены возможными информационными ограничениями, 62,4% — подрывом верховенства закона и независимости судебной власти в Гонконге, 61,5% — перспективой введения США экономических санкций и ухудшением американо-китайских отношений, 59,5% — вероятностью потери Гонконгом статуса глобального финансового центра.

МИД Японии продолжит переговоры с Китаем по поводу предотвращения любых препятствий деловой активности между двумя странами. Кроме того, МИД намерен проводить консультации и оказывать другую поддержку для японских компанийв Гонконге.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

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