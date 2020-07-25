Киев, , 13:27 — REGNUM Остановить падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского уже невозможно, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 25 июля в эфире телеканала NewsOne.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Люди ощущают, что есть ключевые темы, которые обещал решить президент, он не решил, и, главное, нет никаких перспектив. Люди уже и не ожидают, что он сможет это решить», — рассказал политолог.

Он отметил, что Зеленский ускоренно повторяет ситуацию, в которой оказались все предыдущие президенты Украины.

«Прошёл год, у человека уже в два раза меньше рейтинг», — подчеркнул Погребинский.

Эксперт добавил, что Зеленский будет быстро терять рейтинг и двигаться в политическое небытие, если и дальше будет конкурировать с бывшим президентом Украины Петром Порошенко за реализацию его политической программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большинство опрошенных жителей Украины назвали президента Зеленского полностью, либо частично зависимым от иностранного влияния.

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