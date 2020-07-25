Киев, 25 июля 2020, 13:27 — REGNUM Остановить падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского уже невозможно, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 25 июля в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что Зеленский ускоренно повторяет ситуацию, в которой оказались все предыдущие президенты Украины.
Эксперт добавил, что Зеленский будет быстро терять рейтинг и двигаться в политическое небытие, если и дальше будет конкурировать с бывшим президентом Украины Петром Порошенко за реализацию его политической программы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее большинство опрошенных жителей Украины назвали президента Зеленского полностью, либо частично зависимым от иностранного влияния.
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