Минск, , 10:39 — REGNUM Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что спешно выехал из Белоруссии в Москву, так как ему стало известно о готовящемся аресте, а также об угрозе изъятия детей из семьи. Об этом 24 июля оппозиционный политик рассказал РБК.

По словам Цепкало, ему неизвестна причина его ареста, но команда об аресте «уже дана». Информация о возможном аресте впервые поступила политику две недели назад. Два-три дня назад об этом пришло подтверждение из «другого органа».

«Позавчера в школу к моему ребенку пришли работники прокуратуры и начали у учителей брать заявления по поводу одного из моих детей. И мы приняли решение детей вывезти сюда, в Москву. Я вывез двоих своих детей», — заявил он.

По словам Цепкало, в Белоруссии, один из способов «надавить» на оппозиционных политиков — их дети. В связи с этим он напомнили пример белорусского оппозиционера Андрея Санникова (кандидат в президенты Белоруссии в 2010 году) и его жены Ирины Халип, которых посадили в тюрьму, а ребенка отобрали у бабушки. После чего ребенка сдали в приют и «полгода он был один».

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Напомним, ранее об эвакуации Валерия Цепкало и детей в Москву подтвердила журналистам супруга незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Вероника Цепкало.