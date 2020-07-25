Минск, , 10:05 — REGNUM В Витебске на встречу с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской по оценкам журналистов пришли от трех до восьми тысяч человек. Об этом 24 июля сообщает TUT.BY.

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Вместе с Тихановской во встрече с избирателями приняли участие Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

В ходе выступления перед собравшимися Тихановская отметила, что в случае победы на выборах, она не планирует долго оставаться при власти. Со временем Тихановская планирует вернуться в семью, к мужу. Но сейчас ее цель — идти до конца. Первое, что пообещала Тихановская, в случае избрания ее президентом Белоруссии, освободить «политзаключенных». Второе — объявить честные выборы.

«В них сможет участвовать каждый, даже действующий президент», — пояснила она.

На митинге также выступили Вероника Цепкало (из штаба незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало), Мария Колесникова (из штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико) и Ольга Ковалькова из «Белорусской христианской демократии» (БХД).

По информации журналистов, митинг длился один час. До этого подобные встречи с избирателями в рамках так называемого большого тура прошли 24 июля в Глубоком и Новополоцке Витебской области.

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Напомним, ранее в штабе Светланы Тихановской заявили о завершении сбора средств на ее избирательную кампанию. Необходимая сумма почти собрана.