Москва, , 09:46 — REGNUM Решение об одобрении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией приняло правительство России. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба российского правительства.

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что данный проект будет внесен в Государственную думу Россию в установленном порядке.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Сербия подписала соглашение о создании зоны беспошлинной торговли с ЕАЭС, которое в настоящее время проходит ратификацию всеми государствами-членами союза.