Токио, , 09:45 — REGNUM Первый раз с февраля текущего года, когда была началась пандемий коронавируса, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги поедет за рубеж с визитом. Об этом 25 июля сообщает телеканал NHK.

Также уточняется, что данный визит намечен на первую августовскую декаду и что глава МИД Японии посетит с визитом Великобританию.

Кроме этого, указывается, что в ходе визита будут в основном обсуждаться вопросы подписания нового соглашения об экономическом сотрудничестве, которое необходимо в связи с выходом Британии из состава Евросоюза и которое предполагается заключить до конца текущего года.

Также известно, что будет проведено обсуждение пошлин на главный японский экспортный товар в Британию — автомобили и условия поставок сельскохозяйственной британской продукции в Японию. Кроме того, будут обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно, что вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, которая вводится через нос и стимулирует появление антител в задней части носовой полости, решили создать японские специалисты.