Минск, , 09:45 — REGNUM Сбор средств в избирательный фонд кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской останавливается. Об этом 24 июля сообщили в telegram-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Необходимая сумма «почти собрана», отметили на официальном канале Бабарико.

Читайте также: Против Лукашенко решили объединиться три его оппонента на выборах

Напомним, 16 июля зарегистрированная центральной комиссией кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объединилась с представителями штабов незарегистрированных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Объединение действует в поддержку Светланы Тихановской.

Читайте также: Белорусская оппозиция пожаловалась в «органы» на президентскую газету