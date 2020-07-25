Тегеран, , 08:58 — REGNUM 24 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Голамреза Ансари посоветовал дождаться подробностей ирано-китайского проекта соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также заявил, что полеты в Китай были отменены из-за блокировки в связи с пандемией коронавирусной инфекции, поэтому переговоры о долгосрочном соглашении о политическом и экономическом сотрудничестве с китайской стороной были отложены. Ансари отметил, что проект документа о всеобъемлющем ирано-китайском сотрудничестве будет доработан в кратчайшие сроки.

По его словам, обнародование проекта соглашения и то, останется ли он документом о сотрудничестве или станет соглашением, зависит от контекста переговоров. Отвечая на вопрос, будет ли у Ирана такое же соглашение с другими странами, такими как Россия или Индия, Ансари подчеркнул, что, естественно, МИД предлагает создать более определенную почву с другими государствами для развития связей и экономического сотрудничества.