Тегеран, , 09:07 — REGNUM 24 июля посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что 20-летняя дорожная карта по всестороннему сотрудничеству с Россией будет обновлена и продлена по графику. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Написав в своем личном твиттере, Джалали рассказал, что соглашение о всестороннем сотрудничестве между двумя странами было подписано почти 20 лет назад. «За последние 20 лет произошло много событий в международных отношениях, региональном сотрудничестве и двусторонних связях между нашими странами», — заявил иранский посол.

«Уровень отношений между двумя странами сейчас гораздо шире, чем в прошлые десятилетия, и есть в настоящий момент государства имеют в своём арсенале больше возможностей и потенциала, которые можно использовать», — отметил он. Посол также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений в позитивном ключе.