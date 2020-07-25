Тегеран, , 09:06 — REGNUM Правительство Южной Кореи подверглось резкой критике со стороны Ирана за отказ возместить миллиарды долларов своей задолженности Исламской Республике, при этом Тегеран заявляет, что он принимает юридические меры против правительства Сеула через соответствующие международные органы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 июля.

Отмечается, что более 50 лет торгово-экономические отношения между Ираном и Южной Кореей были поставлены под угрозу максимальным давлением со стороны Белого дома.

Санкции, введенные президентом США в отношении Тегерана, вынудили властей Сеула проигнорировать теплые отношения с Ираном и прекратить импорт нефти из этой страны. Южная Корея также отказалась от большого рынка Ирана для экспорта своих автомобилей и электроники.

По некоторым данным, замороженные активы Ирана оцениваются в сумму от шести до девяти миллиардов долларов. Поскольку южнокорейские официальные лица не выполнили своих обещаний устранить банковские проблемы и препятствия на пути южнокорейских экспортеров и иранских импортеров, Иран решил принять более серьезные меры в течение последних нескольких недель.