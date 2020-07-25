Москва, , 08:26 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков дал свой комментарий по поводу заявления бывшего секретаря совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что последний готов идти штурмовать Крым лично. Соответствующая запись 24 размещена на странице российского политика в соцсети Twitter.

«Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать «в первые ряды штурмового батальона», поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет», — посмеялся над заявлениями экс-главы СНБО Пушков.

Также он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не отдаст такой приказ, как его не отдал предыдущий украинский лидер — Петр Порошенко и указал, что цель данного псевдопатриотического заявления — привлечение внимания СМИ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 июля, стало известно, что экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и предводитель штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что он готов идти на Крым «в первых рядах штурмового батальона».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−201 года на киевском майдане на Украине была незаконно свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.