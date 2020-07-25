Тегеран, , 09:01 — REGNUM 24 июля иранские и афганские официальные лица рассмотрели пути завершения строительства железнодорожной ветки Герат-Хаф. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Афганский чиновник из администрации губернатора Герата Джилани Фархад рассказал IRNA, что по призыву афганского президента был созван совместный комитет для ускорения строительства и завершения проекта, учитывая его важность для улучшения транзита между Ираном и Афганистаном.

Губернатор Герата Вахид Гатали также высоко оценил усилия иранского консульства в Герате по содействию ускорению реализации национального проекта.

Строительство железной дороги Герат-Хаф, которая распределена на четыре части и составляет 193 км, началось в 2007 году. Две части железной дороги (77 км), которые находятся в Иране, были завершены несколько лет назад, при этом две другие части (116 км), расположенные на афганской земле, еще предстоит проложить.