Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Гражданину Сингапура предъявили в США обвинение в сборе для спецслужб Китая военно-политической информации о стране. Об этом 25 июля сообщает газета The Straits Times.

По информации Минюста США, на которую ссылается газета, Ео Цзюнь Вэй был завербован спецслужбами во время своей поездки в Китай в 2015. Тогда он выступал в Пекине с лекциями о ситуации в Юго-Восточной Азии.

В материалах следствия утверждается, что после этого «кураторы попросили его создать консалтинговую компанию для сбора неофициальных данных о министерстве торговли США, разработках в сфере искусственного интеллекта и торговой войне с КНР».

После того, как Ео Цзюнь Вэй зарегистрировал компанию с названием, очень похожим на название одной из известных американских консалтинговых фирм, работающей с государственными органами США, он смог через платформу LinkedIn получить около 400 анкет сотрудников американских государственных и военных структур. По версии следствия, всю получаемую различным способом информацию «он передавал кураторам из Китая».

Регулярно приезжающий в США с лекциями и семинарами и активно устанавливающий контакты с сотрудниками Пентагона сингапурец был арестован ФБР в конце 2019 года. Следователи полагают, что за время своей шпионской деятельности он уже успел добыть и передать в Китай «чувствительную» информацию. В частности, речь идёт о подготовленном одним из военнослужащих США аналитическом материале о влиянии на КНР вывода американских войск из Афганистана и сделке о покупке Японией истребителей F-35.

Отмечается, что на судебном заседании в начале октября Ео Цзюнь Вэй может быть приговорён к 10 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо граждан Китая обвиняются в США в мошенничестве при получении визы — сокрытии информации о связях с вооруженными силами КНР. По утверждению властей США, все четверо в 2018—2019 годах при подаче заявлений на получение виз F1 и J1 (для обучения и ведения исследовательской деятельности в США) умолчали о имеющихся связях с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

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